Состоялась конференция об историко-культурном наследии Высокогорского Заказанья и сопредельных районов Татарстана

“Историко-культурное наследие Высокогорского Заказанья и сопредельных районов РТ” – под таким названием 22 апреля 2022 года в пос. ж/д ст. Высокая Гора состоялась Республиканская научно-практическая, историко-краеведческая конференция. Она проводилась в рамках подготовки к 1100-летию принятия Ислама Волго-Камской Болгарией и предками татар Поволжья и Урала, 30-летия Всемирного конгресса татар, проведения Года народного искусства и нематериального культурного наследия в Российской Федерации, Года цифровизации в Республике Татарстан, 165-летия со дня рождения выдающегося татарского учёного-богослова, просветителя, религиозного и общественного деятеля, педагога Галимджана Баруди (1857-1921), 30-летия создания Иске-Казанского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника.

Организаторами конференции выступили Совет и Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района РТ, Отдел образования Исполкома Высокогорского района РТ, Отдел культуры Исполкома Высокогорского района РТ, Общество краеведов Высокогорского муниципального района РТ, ГБУК РТ «Иске-Казанский государственный историко-культурный и природный музей-заповедник», МБУ «Высокогорский краеведческий музей», Всемирный конгресс татар, Комитет по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, РОО «Общество татарских краеведов» РТ.

Целью конференции являлось объединение усилий известных учёных и специалистов, краеведов, общественных деятелей, а также представителей органов власти и СМИ, связанных с вопросами изучения, сохранения и использования объектов историко-культурного наследия бассейна реки Казанки и региона Заказанья.

На конференции принимали участие более 50 участников из Марий Эл, Зеленодольского, Рыбно-Слободского, Чистопольского, Атнинского, Мензелинского, Высокогорского районов Республики Татарстан, из Казани и Набережных Челнов.

Пленарное заседание конференции проводилось в Районном Доме культуры. Его открыл председатель Оргкомитета конференции, заместитель руководителя Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ Р.Р. Сабирзянов, который обозначил, что проведение данной конференции в Высокогорском районе РТ связано, прежде всего, с тем, что в регионах Татарстана активизировались историко-краеведческое движение и деятельность учёных и краеведов по изучению истории регионов, сёл и деревень Республики Татарстан и озвучил направления работы.

С приветственным словом перед участниками выступил Руководитель Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ Р.Ф. Хисамутдинов. Он отметил, что историко-культурное наследие – это культурные достижения предшествующих поколений, это чувство гордости за свою Родину, это и краеведческие ресурсы, которые не только не устаревают со временем, но и приобретают еще большую ценность для региона и страны в целом и на конференции собрались краеведы, те, кто знает всё о родном крае, кто не равнодушен к судьбе нашей республики, её прошлому, настоящему и будущему. Это люди, отдавшие своё сердце изучению истории своей малой родины. И действительно, как надо любить свой край, чтобы годами, даже десятилетиями искать самые малые исторические факты, которые, впрочем, могут иметь большой интерес. Несомненной заслугой в этом важном деле является самоотверженный труд его исследователей – настоящих подвижников и энтузиастов, а именно всех присутствующих. Также руководитель выразил надежду, что конструктивный диалог между ведущими специалистами в области изучения и сохранения историко-культурного наследия поспособствует реализации самых смелых творческих начинаний, объединит усилия участников конференции для решения поставленных задач и результаты конференции будут полезны всем её участникам, а предложенные рекомендации найдут свое применение в дальнейшей практической деятельности каждого из присутствующих.

Всемирный конгресс татар на конференции представил А.А. Бурханов, начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома ВКТ, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, член Научного Совета по проблемам Социоестественной истории при Институте востоковедения РАН, заслуженный деятель науки РТ, академик РНАН, ПАНИ, АВИН РФ и МГА «Европа-Азия», профессор К(П)ФУ и Института культуры мира (ЮНЕСКО). В своей приветственной речи к участникам он подчеркнул, что данная конференция станет важнейшим событием в культурной и научной жизни не только Татарстана, но и сопредельных регионов Волго-Уралья, так как одним из основных направлений региональных исследований в Татарстане является изучение объектов историко-культурного наследия, в частности, уникальных объектов природы и памятников археологии, эпиграфии и архитектуры в районах Заказанья, в бассейнах рек Казанка, Мёша и их притоков. В связи с этим важен опыт совместной деятельности учёных и местных краеведов при поддержке органов местной и районной власти ряда районов Татарстана и сопредельных регионов. Также им был отмечен опыт такой деятельности руководства Высокогорского и других районов Заказанья. Большой интерес вызвало выступление А.А. Бурханова на тему «Татарское краеведение и некоторые вопросы изучения и сохранения памятников историко-культурного наследия и написания истории сел и деревень Высокогорского Заказанья».

В заключение пленарной части с дальнейшим регламентом конференции более подробно ознакомил Салиев Р.З., Почетный работник общего образования РФ, председатель Общества краеведов Высокогорского района РТ, член Совета РОО «Общество татарских краеведов РТ».

В ходе пленарного, трех секционных и итогового заседаний научно-практической конференции по проблемам краеведения, были рассмотрены самые актуальные на сегодняшний день вопросы, касающиеся сохранения историко-культурного наследия Высокогорского Заказанья и сопредельных районов, в частности: изучение, сохранение и использование объектов культурного наследия, памятников; изучение истории сёл и деревень, работа с метрическими книгами и архивами; изучение жизни и деятельности выдающихся деятелей – уроженцев Высокогорского Заказанья.

В рамках конференции А.А. Бурханов провел презентацию на тему «По пути Ахмеда ибн Фадлана (торгово-экономические и культурные связи Волжской Болгарии со странами мусульманского Востока».

В ходе конференции была организована выставка археологических, этнографических и историко-краеведческих материалов. Очень интересными были выставки, представленные участниками народного творчества среди ветеранов (пенсионеров), Бирюлинской, Высокогорской №1, Мульминской, Ямашурминской СОШ, Шуманской ООШ, Айбашским, Берёзкинским и Чувашлинским, Ср. Алатским СДК.

На конференции была высоко оценена деятельность краеведов. Участники и организаторы получили благодарственные письма, дипломы от имени Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиева, благодарственные письма от Руководителя Исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ Р.Ф. Хисамутдинова и дипломы от РОО «Общество татарских краеведов» РТ.

Участниками Конференции была принята Резолюция, где отмечалось, что данное мероприятие является важным событием в культурной и общественной жизни не только Высокогорского района, но и Республики Татарстан, а также важным шагом в деле налаживания контактов и совместной деятельности учёных, краеведов, общественных деятелей, представителей органов местной и региональной власти, СМИ в деле комплексного изучения, реального сохранения и практического использования памятников историко-культурного наследия в местах исторического проживания татар, также подчёркнули важность дальнейшего изучения археологических, эпиграфических и историко-культурных памятников, архивных, музейных и фольклорных материалов, деятельности выдающихся земляков, содействия развитию музейного и историко-краеведческого движения в целях написания истории сёл в совместной деятельности и сплочения всех сил Татарстана и татарского народа в определении и решении стратегических задач сохранения и перспективы развития татарских сёл и деревень, сохранения и приумножения национальных культурных традиций и духовных ценностей, а также объединения всех представителей народа в укреплении национального самосознания. В резолюции был подведён итог плодотворной работе участников, намечены дальнейшие пути деятельности, а также было решено продолжать сложившиеся традиции проведения конференций.

Участники Конференции поблагодарили руководство Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и руководство Всемирного конгресса татар за поддержку в проведении конференции и выражают благодарность всему Оргкомитету за подготовку мероприятия и тёплый приём на гостеприимной земле Высокогорского района.

Краевед-исследователь, научный сотрудник Иске-Казанского государственного природного и историко-культурного музея-заповедника (д. Камаево) Министерства культуры РТ

Л.А. Ахромова