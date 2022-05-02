Татарский государственный театр кукол «Әкият» в Нижнем Новгороде

С 12 по 15 мая на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол пройдут гастроли Татарского государственного театра кукол «Әкият». Гастроли проходят в рамках празднования Года культурного наследия народов России, объявленном в России в 2022 году.

Зрители смогут увидеть постановки на татарском языке.

12 мая нижегородцы увидят увлекательную и поучительную сказку «Коза и овца» Созданный в жанре мюзикла спектакль рассказывает юным зрителям о справедливости и доброте. Спектакль адресован зрителям с 5 лет.

Спектакль на татарском языке (для не владеющих татарским, планируется организация синхронного перевода на русский через наушники).

Татарский Государственный театр кукол «Әкият» был основан в 1934 году и работает на русском и татарском языках. В репертуарной афише театра более 60 спектаклей, где представлены сказки народов мира такие как: татарские, русские, французские, восточные, датские, английские, румынские и т.д. В спектаклях используются различные системы кукол от классических до современных. С 1974 года является коллективным членом Международной организации театров кукол – УНИМА, с 2005 года – Российской ассоциации «Театр кукол – XXI век».

ngatk.ru