Состоялась олимпиада по татарскому языку среди мусульманских учебных заведений

В Казани состоялась Республиканская олимпиада по татарскому языку среди мусульманских учебных заведений. Организаторами олимпиады выступили Российский исламский институт и Духовное управление мусульман РТ.

Традиционно олимпиада началась с чтения Корана и дуа, после чего участники приступили к выполнению заданий. Участники олимпиады состязались в следующих номинациях: татарский язык, татарская литература, история татарского народа. В номинации татарская литература молодые люди выступали перед жюри с заранее подготовленной проповедью. А девушкам предстояло защитить работу на тему: «Религиозные мотивы в творчестве Г. Тукая». Участники же остальных номинаций выполняли тестовые задания.

На торжественной церемонии награждения победителей присутствовали первый заместитель муфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов, ректор РИИ и КИУ Рафик хазрат Мухамметшин, директор Центра подготовки хафизов Корана Абдуррашид хазрат Фаизов.

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