Дни татарской культуры пройдут в Тюменской области

Гала-концерты в этом году пройдут 23 марта в с.Аслана Ялуторовского района (для участников из г. Ялуторовска, Ялуторовского, Аромашевского, Исетского, Заводоуковского районов),

30 марта в Центре сибирско-татарской культуры г. Тобольска (г.Тобольск, Тобольский, Вагайский, Ярковский район),

6 апреля в Центре татарской культуры г.Тюмени (г.Тюмень, Тюменский район).

В программе: выступление победителей областных конкурсов, а также торжественное награждение.

Лучшие из лучших, т.е. победители областных конкурсов, также примут участие в съемках телеверсии праздничного концерта по случаю Дней татарской культуры в Тюменской области на телеканале «Тюменское время», прямо в студии.

yanarish72.ru