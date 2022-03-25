В Санкт -Петербурге прошел мастер-класс по пошиву татарского платья

19 марта в Доме дружбы Ленинградской области в музее татарской культуры имени Рустама Хучашева состоялся мастер-класс по пошиву татарского платья. Его организовала Линара Николашкина совместно с татарским обществом «Файда».

Провела занятие Татьяна Акулова, которая уже много лет занимается национальными костюмами татар, башкир, русских. Татьяна показала нам платья, сшитые ею, рассказала об их особенностях. Все платья сшиты из натуральных тканей, многие выполнены вручную, как в давние времена.

Под руководством Татьяны все начертили чертежи своих платьев по своим меркам, выкроили их и начали шить. Крой платьев — старинный, состоящий из геометрических фигур — прямоугольных и клинообразных. Шить мы тоже стали вручную, как раньше.

И, конечно же, всем захотелось померить платья Татьяны и сфотографироваться в них. Украшения Янифы Федосовой, которые она принесла с собой, оказались тут очень кстати. Среди экспонатов музея такая одежда выглядела очень органично. Мы будто побывали в татарском деревенском доме в старые времена и даже сымпровизировали сценку покупки-продажи цветастой материи.

Не обошлось мероприятие и без чаепития. За чаем также разговаривали о татарской одежде и строили дальнейшие планы об освоении различных элементов национального костюма. В теплой, дружелюбной, душевной атмосфере прошёл мастер-класс, спасибо организаторам и участникам!

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