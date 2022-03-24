О татарской хоровой музыке расскажут известные педагоги Казанской консерватории

26 марта Татарский культурный центр г.Москвы станет уникальной площадкой для встречи мастеров и поклонников классической музыки.

Участниками творческой встречи и мастер-класса смогут стать все желающие.

Большим подарком для поклонников хоровой татарской музыки станет творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РТ, профессором Казанской консерватории, заведующей хоровым отделением, художественным руководителем XX Фестиваля татарской хоровой музыки Альфией Заппаровой.

Начало мероприятия в 14.00

В тот же день, в 12.00 состоится мастер-класс заслуженного деятеля искусств РТ, доцента Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова Лилии Сарваровой на тему татарской мишарской народной музыки.

Она представит свою многолетнюю работу учёного-музыканта и собирателя народного татарского фольклора.

Мероприятия будет интресно не только музыкантам, но и широкому кругу участников.

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