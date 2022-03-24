tatruen
Главная / Новости / В Алькеевском районе провели мастер-класс для детей по изготовлению татарского национального головного убора
В Алькеевском районе провели мастер-класс для детей по изготовлению татарского национального головного убора

В Алькеевском районе провели мастер-класс для детей по изготовлению татарского национального головного убора

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 24.03.2022 0 9

22 марта в детском саду с.Верхнее Альмурзино Алькеевского района дети совместно с работниками культуры изготовили и украсили татарский национальный головной убор -калфак.

Калфак – один из сохранившихся важных элементов татарского национального костюма. Этнокультурное просвещение детей в формировании ценностей играет важную роль. Для этого было решено организовать мероприятие, где детям были показаны готовые головные уборы, объяснено как их изготавливать и украшать.

Мастер-класс детям понравился, результаты проделанной работы вдохновили их.

В конце организаторы вместе  с детьми исполнили песню “Ак калфак”.

alkeevskiy.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.