В Алькеевском районе провели мастер-класс для детей по изготовлению татарского национального головного убора

22 марта в детском саду с.Верхнее Альмурзино Алькеевского района дети совместно с работниками культуры изготовили и украсили татарский национальный головной убор -калфак.

Калфак – один из сохранившихся важных элементов татарского национального костюма. Этнокультурное просвещение детей в формировании ценностей играет важную роль. Для этого было решено организовать мероприятие, где детям были показаны готовые головные уборы, объяснено как их изготавливать и украшать.

Мастер-класс детям понравился, результаты проделанной работы вдохновили их.

В конце организаторы вместе с детьми исполнили песню “Ак калфак”.

alkeevskiy.tatarstan.ru