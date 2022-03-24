Завтра назовут абсолютного победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2022»

Завтра, 25 марта, в Казани в культурном центре «Сайдаш» министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин назовет абсолютного победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-2022».

Более 146 татарстанских учителей приняли участие в конкурсе на звание «Учитель года», который состоял из трех отборочных этапов.

Сначала участники соревновались в школьном этапе, который проходил с 15 декабря по 23 декабря, затем в муниципальном – с 17 января по 25 января. Одной из отличительных особенностей организации и проведения конкурса в республике было и остаётся наличие зонального этапа, который проходил с 10 февраля по 5 марта по отдельному графику. Региональный этап начался 20 марта и завершится завтра.

Напомним, что конкурс проводится ежегодно в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, популяризации перспективных образовательных идей и практик, а также формирования позитивного имиджа профессии педагога.

Региональный этап конкурса проводился на базе трех школ города Казани. В полилингвальном комплексе «Адымнар – путь к знаниям и согласию» и в гимназии №179 Ново-Савиновского района участники соревновались в номинации «Учитель года», а в лицее №83 Приволжского района – в номинации «Педагогический дебют». Конкурсанты давали мастер-классы, проводили открытые уроки, классные часы, презентовали свои методические мастерские, принимали участие в пресс-конференции. По итогам испытаний были отобраны 15 лучших учителей в номинации «Учитель года» и 10 педагогов – в номинации «Педагогический дебют».

25 марта количество участников сократится до десяти лучших учителей: 5 – в номинации «Учитель года», 5 – в номинации «Педагогический дебют». Все они примут участие в финальном испытании – пресс-конференции «Вопрос учителю года».

Абсолютный победитель конкурса на звание лучшего по профессии в номинации «Учитель года» получит денежный приз в размере 400 тысяч рублей. Призёрам также вручат денежное поощрение: за 2 место – 100 тысяч рублей и за 3 место – 70 тысяч рублей. Лауреаты получат по 50 000 рублей, а номинанты (их 10) – по 10 0000 рублей.

Победитель в номинации «Педагогический дебют» получит вознаграждение в размере 200 тысяч рублей, а призёры – по 100 тысяч и 70 тысяч за 2 и 3 места соответственно. Также по 50 000 рублей получат двое лауреатов конкурса в обеих номинациях, а номинанты (их 5) – по 10 тысяч рублей.

Кто станет абсолютным победителем, станет известно уже завтра, 25 марта.

Завтра же станут известны абсолютные победители конкурсов «Воспитатель года», «Лучший учитель татарского языка и литературы» и «Лучший педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности».

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