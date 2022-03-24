Данис Шакиров принял участие в работе круглого стола по обмену опытом в работе с соотечественниками за рубежом

Сегодня был организован круглый стол по обмену опытом по работе с соотечественниками за рубежом. Конференция прошла в г. Калининград.

В режиме онлайн в работе круглого стола принял участие Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

Он обратился к участникам встречи с приветственным словом от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Руководитель Исполкома ВКТ рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар.

-Всемирный конгресс татар осуществляет международную координацию современной жизни татарского народа. Работают 510 организаций в регионах России и за рубежом. Татары, второй по численности народ в России, обладают также многочисленной зарубежной диаспорой, – отметил он в своем выступлении.

Также с докладами о деятельности наших соотечественников, в режиме онлайн выступили Член Всемирного координационного совета, Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Перу, председатель общественной организации «Татлам» Алиса Гилязева и Заместитель Председателя Национального Совета Всемирного Конгресса татар, Председатель Правления Республиканского общественного объединения «Казахстанский Конгресс татар и башкир», член Совета Ассамблеи народа Казахстана Тауфик Каримов.

-Мы проводим различные мероприятия, цель которых – знакомство с татарской культурой. Наши мероприятия вызывают живой интерес у местного населения, – отметила Алиса Гилязева.

Тауфик Каримов рассказал о проектах, которые осуществляются при поддержке Республики Татарстан.

-Сегодня в Татарстане проживает более 200 тыс.татар. Наш конгресс объединяет 28 культурных центров. При поддержке Татарстана был решен вопрос о дальнейшем развитии уникальной Татарской школы искусств г. Семей, также проводится фестиваль татарского искусства “Иртыш моңнары”, ведется работа по сохранению наследия татарского поэта Габдуллы Тукая и др.

Работа круглого стола велась в онлайн и оффлайн форматах.