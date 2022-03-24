В Казани состоялась научно-практическая конференция “Мы – наследники великого религиозного наследия!” (“Без – бөек дини мирас варислары!”)

В эти дни исполняется 30 лет со дня начала деятельности Мусульманской религиозной организации — учреждения среднего профессионального образования Казанского медресе имени 1000-летия принятия Ислама. В связи с этим в учебном заведении прошла научно-практическая конференция “Мы – наследники великого религиозного наследия!” (“Без – бөек дини мирас варислары!”).

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров поприветствовал участников от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и поздравил медресе с юбилеем.

Также здесь были вручены медали Всемирного конгресса татар и благодарственные письма.

В мероприятии приняли участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин, заместитель председателя Государственного Совета РТ, председатель комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин и другие.