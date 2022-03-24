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В Доме культуры Мамадышского района наградили победителей конкурса «Җомга көне»

В Доме культуры Мамадышского района наградили победителей конкурса «Җомга көне»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, 24.03.2022 0 4

В Доме культуры Мамадышского района состоялась церемония награждения победителей конкурса «Җомга көне», в рамках районного межрелигиозного фестиваля «Возрождение-Янарыш».

«Возрождение-Янарыш» – авторский проект главы Мамадышского района. Цель проекта в развитии традиционных духовно-нравственных ценностей православной и мусульманской молодежи.

Победителей и призеров выбрали по номинациям:

  •  «Изобразительное искусство».
  •  «Декоративно-прикладное творчество».
  •  «Светлость слова».
  •  «Творческая семья»

По трем возрастным категориям:

  • до 7 лет
  • 7-12  лет
  • 13-18  лет

mamadysh.tatarstan.ru

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