В Доме культуры Мамадышского района наградили победителей конкурса «Җомга көне»

В Доме культуры Мамадышского района состоялась церемония награждения победителей конкурса «Җомга көне», в рамках районного межрелигиозного фестиваля «Возрождение-Янарыш».
«Возрождение-Янарыш» – авторский проект главы Мамадышского района. Цель проекта в развитии традиционных духовно-нравственных ценностей православной и мусульманской молодежи.
Победителей и призеров выбрали по номинациям:
- «Изобразительное искусство».
- «Декоративно-прикладное творчество».
- «Светлость слова».
- «Творческая семья»
По трем возрастным категориям:
- до 7 лет
- 7-12 лет
- 13-18 лет