В Муслюмовском районе учеников ознакомили с жизнью и творчеством Галимзяна Ибрагимова

Галимзян Ибрагимов – писатель, внесший большой вклад в развитие татарской литературы первой четверти XX века, писатель – классик и журналист, видный общественный и государственный деятель, ученый и преподаватель, автор учебников на татарском языке, языковед, историк и политик, обладатель большого таланта, который занимает особое место в татарской прозе.

В связи с 135-летием со дня рождения писателя в Митряевской сельской библиотеке Муслюмовского района для учащихся провели библиотечный час “Галимҗан Ибраһимовның тормыш дулкыннары”.

На мероприятии читатели познакомились с жизнью и творчеством писателя. Все участники мероприятия взяли из библиотеки книгу для домашнего чтения.

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