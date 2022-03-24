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В Муслюмовском районе учеников ознакомили с жизнью и творчеством Галимзяна Ибрагимова

В Муслюмовском районе учеников ознакомили с жизнью и творчеством Галимзяна Ибрагимова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, 24.03.2022 0 3

Галимзян Ибрагимов – писатель, внесший большой вклад в развитие татарской литературы первой четверти  XX века, писатель – классик и журналист, видный общественный и государственный деятель, ученый и преподаватель, автор учебников на татарском языке, языковед, историк и политик, обладатель  большого таланта, который занимает особое место в татарской прозе.

В связи с 135-летием со дня  рождения писателя в Митряевской сельской библиотеке Муслюмовского района  для учащихся провели библиотечный час “Галимҗан Ибраһимовның тормыш дулкыннары”.

На мероприятии читатели познакомились с жизнью и творчеством писателя. Все участники мероприятия взяли из библиотеки книгу для домашнего чтения.

muslumovo.tatarstan.ru

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