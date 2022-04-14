13 апреля 2022 года в Литературном музее Габдуллы Тукая состоялось заседание Экспертного совета по народно-художественным промыслам Министерства культуры Республики Татарстан.

С приветственным словом перед мастерами и экспертами выступили заместитель министра культуры РТ Д.Д.Натфуллин, заведующий отделом изобразительного и декоративно-прикладного искусства Института языка, литературы, искусства им. Г.Ибрагимова АН РТ, доктор искусствоведения Р.Р.Султанова, заместитель директора ГБУ «Таткультресурсцентр» Г.М. Латыпова.

«Народные художественные промыслы – объёмный, неотделимый пласт национальной культуры каждого народа, являющаяся одновременно и отраслью художественной промышленности, и областью народного искусства. В Республике Татарстан ведется активная деятельность по возрождению, развитию традиционных ремесел, народных художественных промыслов, которые сложились и существуют на территории нашего края», – отметил Дамир Натфуллин.

В ходе экспертизы изделий предприятий и мастеров Республики Татарстан к народным художественным изделиям высокого художественного достоинства отнесено 68 изделий следующих предприятий и мастеров: ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества», ООО «Асылташ», ООО «РМС «Булгари», ООО «ПКФ «Презент», ООО «Туран-Арт», ИП Фасхутдинова Л.Ф.

В Реестр организаций народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан включены: ООО «Фонд художников Республики Татарстан», ИП Уразгильдина Н.Е., ИП Косарева Э.М.

Для направления в Экспертный совет по народным художественным промыслам при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации так же были отобраны изделия ООО «Алексеевская фабрика художественного ткачества», ООО «РМС «Булгари», ООО «ПКФ «Презент», ООО «Туран – Арт».

Всем мастерам был вручен Каталог народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан «От тамги до авангарда», в котором представлены восемь основных видов ремесел, исторические очерки, красочные фотографии и материалы о мастерах и предприятиях НХП.

Организаторы: Министерства культуры Республики Татарстан, ГБУ «Таткультресурсцентр».

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