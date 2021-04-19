Состоялось заседание оргкомитета фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман»

16 апреля в министерстве промышленности и торговли Республики Татарстан под председательством вице-премьера РТ – министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова состоялось заседание оргкомитета IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время – Безнен заман». В формате видеоконференцсвязи в совещании приняли участие главы муниципальных образований РТ.

Как отметил Альберт Каримов, Президентом республики Рустамом Миннихановым дано поручение провести в этом году девятый по счету фестиваль «Наше время – Безнен заман» на должном уровне. «Накануне вышло распоряжение Кабинета Министров РТ о проведении фестиваля, согласован бюджет, а также определены сроки проведения фестиваля, места организации зональных отборочных этапов», – сообщил Каримов.

В частности, в этом году зональные этапы пройдут в следующем порядке: 8-9 октября, Альметьевск; 15-16 октября, Нижнекамск; 22-23 октября, Казань; 29-30 октября, Зеленодольск. Далее команды, успешно прошедшие зональные этапы встретятся 12-13 ноября на площадке концертного зала Поволжской академии спорта и туризма, где состоится суперфинал фестиваля. Также сегодня было решено, что 15 ноября в КРК «Пирамида» пройдет гала-концерт, где будет объявлена команда-обладатель Гран-при, вручен традиционный переходящий Кубок Президента РТ и денежная премия в размере 500 000 рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» получит денежную премию в 300 000 рублей.

Как сообщил участникам заседания руководитель проекта «Наше время – Безнен заман» Айдар Гайнутдинов, перед фестивалем нынешнего сезона стоит задача привлечения новых участников – представителей федеральных компаний, крупных ритейлеров, а также различных муниципальных предприятий.

«Число желающих участвовать в нашем фестивале растет с каждым годом. Ребята видят высокий исполнительский уровень, возможности, которые мы представляем, наставничество со стороны жюри и педагогов фестиваля, бесплатные мастер-классы, круглые столы, слеты, а также, конечно же, неповторимую атмосферу, которая царит на всех наших фестивальных площадках», – подчеркнул Айдар Гайнутдинов.

В фестивале 2020 года приняло участие 1240 конкурсантов из 156 организаций и 41 муниципального образования, которым было вручено 108 призовых мест. Обладателем Гран-При прошлого года в третий раз стала команда ГБУ «Безопасность дорожного движения». Приз «Герои нашего времени» завоевала команда «Нижнекамскнефтехим».

На заседании оргкомитета также сообщили, что нынешний фестиваль традиционно пройдет при поддержке Президента РТ и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом сезоне он будет посвящен Году родных языков и народного единства.