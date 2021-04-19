На базе Шугуровской СОШ им. В.П. Чкалова прошла IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Памяти пяти героев-земляков»

16 апреля с.г. в Шугурово Лениногорского района Республики Татарстан на базе Шугуровской СОШ им. В.П. Чкалова успешно прошла IV Межрегиональная научно-практическая конференция «Памяти пяти героев-земляков» – «Духовное и историческое наследие родного края/ Туган ягыбызның рухи һәм мәдәни мирасы». Организаторы конференции – Управление образования Исполкома Лениногорского муниципального района РТ, Шугуровская средняя школа им. В.П. Чкалова, Исполком Всемирного конгресса татар и РОО «Общество татарских краеведов» РТ.

Конференция проводилась в рамках Года родных языков и народного единства РТ, Года науки и технологий в РФ и Года единства татарского народа (объявлен Национальным Советом ВКТ) и реализации принятого в 2020 году Всемирным конгрессом татар долгосрочного проекта «Татары: стратегия действия».

Конференция была проведена в онлайн-формате (через портал Zoom). С докладами выступили 68 участников – учащиеся 4-10 классов школ Самарской области и районов Татарстана. Среди участников – юные краеведы и исследователи из школ Клявлинского района Самарской области, Бавлинского, Альметьевского, Чистопольского, Бугульминского, Сармановского районов РТ. Активное участие приняли учащиеся Нижнечершилинской, Куакбашской, Урдалинской и Шугуровской школ Лениногорского района РТ и школ №2, 4 и 5 г. Лениногорска.

В рамках конференции работали 8 секций по следующим направлениям:

1) Краеведение (1 группа, руководитель – Л.А. Кириллова);

2) Краеведение (2 группа, руководитель – Р.Ф. Гиматдинова);

3) Краеведение (татарская группа, руководитель – Э.И. Гарифуллина);

4) Татарская филология (руководитель – Р.Х. Хаертдинова);

5) Русская филология (руководитель – Л.Ф. Хаертдинова);

6) Естественно-научный цикл (руководители – Н.А. Гильманов, Э.Ф. Нуртдинова);

7) Английский язык (руководитель – Э.М. Низамова);

8) Математика, физика и техническое творчество (руководитель – Г.С. Зиятдинова).

Основной целью конференции является развитие краеведческой, учебно-исследовательской деятельности обучающихся, их духовно-нравственное воспитание.

Конференцию открыла с приветствием всех участников от имени Оргкомитета Л.А. Кириллова.

Затем учащиеся Шугуровской школы приветствовали участников с песней на татарском языке о родном крае.

От имени Оргкомитета приветствовал участников конференции начальник Управления образования Исполкома Лениногорского района РТ В.С. Санатуллин, который пожелал им успехов и побед. Далее выступила директор Шугуровской СОШ Г.Р. Низамова.

Председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ от имени руководства Всемирного конгресса татар и активистов Общества татарских краеведов приветствовал представителей каждой из школ и районов Самарской области, Татарстана, отметил важность развития краеведения в сельской местности и школах, рассказал об основных направлениях деятельности структур татарских краеведов, познакомил с итогами V Всероссийского форума татарских краеведов 17-19 марта в г. Уфе. Он отметил роль коллектива Шугуровской школы в развитии краеведения и пожелал успехов участникам конференции. При этом он отметил, что он уже принимает участие в открытии данной конференции в третий раз, в этом году – лишь в формате онлайн.

Далее группа учащихся Шугуровской школы выступила с приветствием участников песней о родном крае на русском языке.

После открытия конференции и пленарной части началась работа 8 вышеназванных тематических секций по направлениям.

По итогам конференции лучшие докладчики и победители были отмечены грамотами и благодарственными письмами Оргкомитета, а все участники – сертификатами.

За активную музейно-краеведческую деятельность, вклад в историю и культуру татарского народа и организацию 4х конференций от имени Заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Милли Шура/ Национального Совета ВКТ В.Г. Шайхразиева организаторам были вручены награды Всемирного конгресса татар.

Медалью ВКТ «За заслуги перед татарским народом» награждена инициатор и ответственный организатор всех 4х конференций, заместитель директора по учебной работе Шугуровской СОШ им. В.П. Чкалова Лениногорского района РТ Э.И. Гарифуллина.

Благодарственными письмами ВКТ за активную краеведческую работу и воспитание молодого поколения в любви к родному краю награждены: директор Шугуровской СОШ им. В.П. Чкалова Г.Р. Низамова, заместитель директора по воспитательной работе Н.Ф. Исмагилова, учитель истории и обществознания Л.А. Кириллова, учитель математики Г.С. Зиатдинова, учитель английского языка Э.М. Низамова и начальник Управления образования Исполкома Лениногорского муниципального района РТ В.С. Санатуллин.

А.А. Бурханов