В Казани завершился XI Международный конкурс чтецов им. Г.Тукая

С 24 февраля по 16 апреля 2021 года в Республике Татарстан в г. Казань прошел XI Международный конкурс чтецов им.Г.Тукая.

В этом году темой конкурса сталa: «Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын» – Габдулла Тукай / «Люби жизнь, народ и мир его» – Габдулла Тукай

Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики Татарстан, Союз театральных деятелей Республики Татарстан и Федеральная национально-культурная автономия татар.

В жюри конкурса вошли выдающиеся деятели театральной сферы Республики Татарстан. Председатель жюри – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала – Фарид Бикчантаев.

Участниками конкурса стали учащиеся 1-11 классов средних общеобразовательных школ и гимназий Российской Федерации, студенты профессиональных учебных заведений.

В этом году в конкурсе приняло участие около 500 чтецов, из них 148 человек из 15 регионов Российской Федерации – Республики Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Чувашия; Краснодарский, Красноярский и Пермский края; Волгоградская, Нижегородская, Кировская, Ульяновская, Пензенская и Свердловская области.

СПРАВКА

Международный конкурс чтецов им. Г.Тукая проводится с 2011 года. С 2016 года конкурс приобрел статус международного и получил широкую известность за пределами Республики Татарстан и России. Это социальный проект, направленный на сохранение национального наследия, пропаганду татарского языка, развитие современной национальной поэзии, воспитание личности на лучших образцах национальной культуры и поддержку детского и молодежного творчества.

16 апреля в Доме Актёра имени М.Салимжанова прошел Гала-концерт XI Международного конкурса чтецов имени Г.Тукая, на котором были объявлены победители конкурса.

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