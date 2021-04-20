22 апреля в Пензе состоится НПК, посвященная 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева

22 апреля состоится Всероссийская научно-практическая конференция “Языки культуры в контексте исторического наследия: к 100-летию со дня рождения Э. Р. Тенишева», уроженца города Пензы, организатора советской и российской тюркологической школы, доктора филологических наук, профессора, члена-корреспондента Академии Наук СССР.

Дата и время проведения: 22 апреля 2021 года, 10.00 – 19.00 ч.

Место проведения: Пензенская областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (г. Пенза, проспект Строителей, 168 А).

Приглашаем представителей научного и краеведческого сообщества, национально-культурных объединений, средств массовой информации и всех почитателей таланта великого ученого-тюрколога Эдгема Рахимовича Тенишева стать гостями конференции. Можете ознакомиться с программой и пресс-релизом мероприятия.

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