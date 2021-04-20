Определились победители конкурса «Тукай иле»

На творческий конкурс “Тукай иле”, объявленный Полпредством Татарстана, поступило более 140 работ из разных регионов России.

Он проводит в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

Члены жюри конкурса подвели итоги и определили победителей в разных номинациях.

Номинация «Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке».

Дети до 17 лет:

Афризунова Дина – 6 лет (Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево); Карамов Карим – 13 лет (г.Москва); Юсупов Самир – 2 года (г.Буинск, Республика Татарстан).

От 18 лет и старше:

Карамова Накия – 90 лет (село Актаныш, Республика Татарстан).

Номинация «Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке».

Дети до 17 лет:

Миннегалиевы Шавкат и Сылу – 11 и 9 лет (г.Москва, учащиеся школы №1186 им. М Джалиля).

От 18 лет и старше:

Шакирова Камиля – 23 года (г.Москва).

Номинация «Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Габдуллы Тукая на татарском языке».

Дети до 17 лет:

Галиуллина Иркя – 10 лет (поселок городского типа Балтаси, Республика Татарстан).

От 18 лет и старше:

Чигашова Римма – 36 лет (г. Казань, Республика Татарстан).

Номинация “Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая».

Дети до 17 лет:

Мухамеджанова Зайнаб – 15 лет (г.Москва).

От 18 лет и старше:

Гвоздевская Диана – 18 лет (г.Москва).

Номинация «Коллективное театрализованное исполнение произведений Габдуллы Тукая на татарском языке».

Коллективное театрализованное представление по произведению Г.Тукая «Су анасы» учащихся школы №1186 им.М.Джалиля.

Награждение победителей конкурса состоится 26 апреля в Татарском культурном центре Москвы на памятном мероприятии, посвященном 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

В состав жюри конкурса «Татар иле» вошли: российский писатель и общественный деятель, лауреат Государственной премии Татарстана им. Г.Тукая Ринат Мухамадиев, народная артистка Татарстана и заслуженная артистка России Наиля Фатехова, заведующий сектором общественных связей Полномочного представительства РТ в РФ Наиля Акмаева, художник, руководитель творческих студий Наиля Жиганшина, член президиума РТНКА Москвы Наиля Шамиева.

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