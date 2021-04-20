Определились победители конкурса «Тукай иле»

На творческий конкурс “Тукай иле”, объявленный Полпредством Татарстана, поступило более 140 работ из разных регионов России.
Он проводит в рамках объявленного в Республике Татарстан Года родных языков и народного единства и 135-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.
Члены жюри конкурса подвели итоги и определили победителей в разных номинациях.
Номинация «Стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке».
Дети до 17 лет:
- Афризунова Дина – 6 лет (Свердловская область, Нижнесергинский район, д. Урмикеево);
- Карамов Карим – 13 лет (г.Москва);
- Юсупов Самир – 2 года (г.Буинск, Республика Татарстан).
От 18 лет и старше:
Карамова Накия – 90 лет (село Актаныш, Республика Татарстан).
Номинация «Песни на стихотворения Габдуллы Тукая на татарском языке».
Дети до 17 лет:
Миннегалиевы Шавкат и Сылу – 11 и 9 лет (г.Москва, учащиеся школы №1186 им. М Джалиля).
От 18 лет и старше:
Шакирова Камиля – 23 года (г.Москва).
Номинация «Авторские стихотворения, посвященные творчеству и личности Габдуллы Тукая на татарском языке».
Дети до 17 лет:
Галиуллина Иркя – 10 лет (поселок городского типа Балтаси, Республика Татарстан).
От 18 лет и старше:
Чигашова Римма – 36 лет (г. Казань, Республика Татарстан).
Номинация “Произведение изобразительного и декоративно-прикладного искусства, посвященное творчеству и личности Габдуллы Тукая».
Дети до 17 лет:
Мухамеджанова Зайнаб – 15 лет (г.Москва).
От 18 лет и старше:
Гвоздевская Диана – 18 лет (г.Москва).
Номинация «Коллективное театрализованное исполнение произведений Габдуллы Тукая на татарском языке».
Коллективное театрализованное представление по произведению Г.Тукая «Су анасы» учащихся школы №1186 им.М.Джалиля.
Награждение победителей конкурса состоится 26 апреля в Татарском культурном центре Москвы на памятном мероприятии, посвященном 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.
В состав жюри конкурса «Татар иле» вошли: российский писатель и общественный деятель, лауреат Государственной премии Татарстана им. Г.Тукая Ринат Мухамадиев, народная артистка Татарстана и заслуженная артистка России Наиля Фатехова, заведующий сектором общественных связей Полномочного представительства РТ в РФ Наиля Акмаева, художник, руководитель творческих студий Наиля Жиганшина, член президиума РТНКА Москвы Наиля Шамиева.