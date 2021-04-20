В Ташкенте состоялся концерт Татаро-башкирского ансамбля “Дуслык”

17 апреля 2021 года в Ташкенте в актовом зале Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан состоялся праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Республики Узбекистан и 35-летию образования Татаро-башкирского творческого объединения «Дуслык».

С приветственными словами и поздравлениями выступили заместитель Председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Тошев А.Б., руководитель представительства «Россотрудничество» в Республике Узбекистан Вождаев М.В, представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Ахтареев А.А, Председатель Республиканского Русского культурного центра Миронов С.А., Председатель Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента Набиуллин Р.Х., Председатель Башкирского культурного центра Ташкентской области Алагулов А.Ф.

С песнями и танцами на мероприятии выступили: лауреат конкурса «Узбекистон менинг Ватаним», солистка ансамбля «Дуслык» Бекмухаметова Л., руководитель ансамбля Баймурзина Р.А., солист ансамбля Волков Г., солистка ансамбля Набиева З, лауреат конкурса песни «Дуслык» в Республике Башкортостан Асламбекова Р., солистка ансамбля Раянова Г., танцевальный и вокальный состав ансамбля «Дуслык».

35 лет неоднократно менялся творческий состав Дуслыка, но он по-прежнему молод и вместе с его бессменным руководителем устремлен в будущее.

Мероприятие освещалось корпунктом Телеканала Татарстан Новый Век-Планета в Узбекистане и телеканалом «Узбекистан 24».

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