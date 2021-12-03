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Руководство Всемирного конгресса татар отправляется в Республику Башкортостан

Руководство Всемирного конгресса татар отправляется в Республику Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 03.12.2021 0 13

Сегодня, под руководством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, делегация из Татарстана отправляется в Республику Башкортостан с рабочей поездкой.

В составе делегации Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, Заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар –
начальник комитета по работе с татарскими общественными объединениями
регионов Российской Федерации Марс Тукаев, Заместитель руководителя
Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Ильгиз Халиков, Заместитель руководителя Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар – Руководитель Аппарата Фархад Латыпов, Руководитель комитета исполкома Всемирного конгресса татар по работе с краеведами Альберт Бурханов и др.

Также, делегация Татарстана вручит художественную литературу татарам, проживающим в Башкортостане.

4 декабря руководители комитетов проведут встречи, посвященные своей деятельности. Кроме того, запланировано знакомство с образовательными учреждениями, в которых преподается татарский язык, и участие в большом торжественном вечере, посвященном 30-летию государственного Уфимского татарского театра «Нур».

Сегодня же представители делегации примут участие в красочной церемонии награждения проекта «Кем син? Мин – татар!».

Следить за ходом этой поездки вы сможете на сайте Всемирного конгресса татар и в официальном аккаунте “Инстаграм”.

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