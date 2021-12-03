В новом Татарском культурном центре Санкт-Петербурга прошел первый урок татарского языка со словами великого татарского поэта Габдуллы Тукая: «И туган тел, и матур тел». Он ознаменовал собой начало деятельности Центра. Примечательно то, что таким образом уходящий «Год родных языков и народного единства» 2021 передаёт эстафету 2022​ году — «Году​ народного​ искусства и нематериального​ культурного​ наследия народов России».

Занятие прошло с предоставлением всех условий, необходимых для успешного его проведения: новометодная доска, учебные столы и сиденья в светлой, удобной аудитории обязывают получать здесь знания на родном языке.

Урок татарского языка и мастер-класс «Национальная татарская еда» посвятили «Дню матери». Урок провела председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак — Нева». Каждая из нас запомнила рецепт теста для лапши от своей мамы. Эти рецепты оказались разными и уникальными, но мы согласились на муку, яйцо и щепотку соли. Пока тесто замесили, скалами стучали, тесто раскатали, на ум пришли воспоминания о мамах и бабушках. Как интересно вспомнить пословицы о еде, о манерах за татарским семейным столом. Еще Карл Фукс, известный исследователь жизни, культуры, обычаев татарского народа, писал в своих работах о нашем исключительном гостеприимстве. Советую почитать, очень увлекательно! Нарезка лапши — это целый сценарий, воссозданный из последовательности действий в приготовлении и кулинарных привычек твоей родословной.

В появлении такого Центра есть неоценимая заслуга председателя «Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга» Раиса Марсовича Яркаева. Он сам заинтересован в развитии татарской культуры, сохранении нашей самобытности и интеграции в общую культуру. Это стало делом всей его жизни. Всякое проведённое мероприятие освещается в СМИ, таким образом, это способствует общему диалогу с другими культурами.

Участники выражают искреннюю благодарность Раису Марсовичу за организацию большого дела. Благодаря его инициативам видится, что он печется о статусе татарской общины Санкт-Петербурга, с тем чтобы здесь обозначилось ее место, и она могла вести свою деятельность.

Фирая Рашитова,

председатель общественной организации татарских женщин

«Ак калфак-Нева»

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