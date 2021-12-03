В лагере «Дуслык» проходят сборы школьников по татарской литературе, турецкому языку, физике и экологии

С 29 ноября по 5 декабря на базе оздоровительно-образовательного комплекса «Дуслык» Республиканского олимпиадного центра в рамках республиканской профильной смены «Олимп» проводятся учебно-тренировочные сборы по родной (татарской) литературе для учащихся школ с татарским языком обучения и для учащихся-татар школ с русским языком обучения, турецкому языку, физике и экологии.

На учебно-тренировочные сборы приехали победители и призеры заключительного этапа республиканской и регионального этапа всероссийской олимпиад школьников 2020-2021 учебного года из муниципальных образований Татарстана: Агрызского, Азнакаевского, Актанышского, Альметьевского, Арского, Елабужского, Атнинского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Зеленодольского, Заинского, Лениногорского, Мамадышского, Муслюмовского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Тюлячинского, Чистопольского районов, а также из Казани и Набережных Челнов.

Для участников подготовлена обширная учебная программа, направленная на углубленную подготовку к муниципальному и заключительному этапам республиканской олимпиады школьников и региональному этапу всероссийской олимпиады.

Выражаем огромную благодарность профессорско-преподавательскому составу кафедры татарской литературы Института филологии и межкультурной коммуникации, кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений, истории и восточных языков; кафедры общей экологии, кафедры прикладной экологии, кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ; кафедры общей физики Казанского национального исследовательского технического университета им.А.Н.Туполева – КАИ, научным сотрудникам отдела национального образования Института языка, литературы и искусства им.Г.Ибрагимова Академии наук РТ, МАОУ «Лицей №131» Вахитовского района г. Казани в поддержании необходимого уровня организации и обеспечения высокого качества подготовки к предстоящим этапам олимпиад.

Желаем успехов в предстоящих интеллектуальных испытаниях всем участникам республиканской профильной смены «Олимп»!

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