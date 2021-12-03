Фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» пройдет в Казани

В этом году в фестивале примут участие 15 певцов и одна группа. Среди участников есть постоянные артисты (Айдар Сулейманов, Алина Шарипжанова, Руслан Сайфутдинов, «Jukebox trio», Гульнора Гатина и другие) и совершенно новые – Ильгиз Мухутдинов, Эльмира Калимуллина и Татьяна Ефремова. Также в концертах будут участвовать пианист Антон Баронин, баянисты Айдар Гайнуллин и Айнур Муратов, исполнитель на губной гармонике Борис Плотников. Все участники свои произведения будут исполнять на татарском языке и современной аранжировке под аккомпанемент симфоджазового оркестра, дирижера – Станислава Курбатского. Также под чутким руководством Сергея Мандрика из Москвы, в шоу примет участие балет «Street Jazz».

Световое шоу обещает быть ещё более эффектным ведь оно выполнено московской компанией «Q Stage Production». Артисты будут представлены с помощью видеосвязи. Над данным проектом работа велась целый год. С участниками – певцами репетиции велись под руководством педагогов по вокалу – Ксении и Алексея Коробковых (Москва) и Винеры Ганеевой.

Руководителем музыкального фестиваля вновь будет бэнд-лидер, трубач и педагог Вадим Эйленкриг (Москва). Он считает что привлечение внимание к татарской культуре, искусству очень важно.

Программа концертов остается идентичной. Время начала в 18:00 – 4 и 5 декабря.

Впервые фестиваль провели в ноябре 2016 года. После этого решили сделать его ежегодным. Самыми главными целями этого мероприятия являются: внимание к татарской эстраде, повышение её уровня, увеличение требований к манере исполнения музыки, стилю, профессионализму исполнителей, расширения охвата за рубежом.

kazanfirst.ru