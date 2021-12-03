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В Саратове сняли репортаж о Национальной татарской гимназии

В Саратове сняли репортаж о Национальной татарской гимназии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 03.12.2021 0 4

В Национальной татарской гимназии побывали корреспонденты телеканала “Саратов 24” и сняли репортаж для телепрограммы “Все свои”.

“Все свои” – передача, в которой рассказывают о культуре, традициях и быте народов, населяющих наш регион.

Основное внимание репортажа было посвящено учебному процессу, экскурсии по гимназии, в частности в национальный школьный музей, а также интервью с Председателем Исполкома РТНКА Саратовский области Хакимовым Зуфаром Шамсигвлиевичем и директором НТГ Салиховой Венерой Ряшидовной.

После гимназии корреспонденты посетили национальное татарское подворье в Парке Победы, где познакомились с традиционным татарским бытом.

Татарская автономия Саратовской области

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