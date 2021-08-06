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Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже

Совет муфтиев просит разрешить привитым россиянам участвовать в малом хадже

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 06.08.2021 0 2

Совет муфтиев России (СМР) направил письмо министру хаджа Саудовской Аравии с просьбой разрешить российским паломникам, привитым вакциной “Спутник V”, совершить умру (малое паломничество) к святыням ислама, рассказал РИА Новости первый зампредседателя СМР Рушан Аббясов.
“Буквально вчера председатель Совета муфтиев России направил письмо министру по делам хаджа и умры Саудовской Аравии, для того чтобы наши паломники, имея на руках сертификат вакцинации, могли совершить данный обряд. До сих пор ВОЗ не признала нашу вакцину “Спутник V”, но многие страны, и арабские страны в том числе, закупили у нас эту вакцину, что мы отразили в своем обращении. Мы надеемся, что Саудовская Аравия услышит наш призыв. На самом деле все уже соскучились и хотят посещать эти места. Российские паломники уже два года не могут поехать ни в хадж, ни в умру, все с нетерпением этого ждут”, – сказал Аббясов
Он отметил, что сейчас в Мекке дезинфицируют Запретную мечеть, чтобы с середины августа запустить умру.

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