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В Министерстве культуры РТ прошло совещание по вопросу организации конкурса лучших литературных произведений для детей на татарском языке

В Министерстве культуры РТ прошло совещание по вопросу организации конкурса лучших литературных произведений для детей на татарском языке

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 06.08.2021 0 5

Конкурс запланировано провести в рамках республиканской программы сохранения национальной идентичности татарского народа.

В совещании под руководством заместителя министра культуры РТ Д.Д.Натфуллина приняли участие представители Союза писателей РТ, РА «Татмедиа», ГУП «Таткнигоиздат», Республиканской детской библиотеки и Национальной библиотеки РТ.

В рамках обсуждения Положения были рассмотрены вопросы сроков проведения и жанров конкурса, продвижения детской и подростковой литературы, участвующей в конкурсе, а также мероприятий по популяризации творчества победителей и увековечения (прим. – в рамках конкурса) памяти народного поэта РТ Роберта Минуллина. Проведение конкурса запланировано на 4 квартал 2021 года.

mincult.tatarstan.ru

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