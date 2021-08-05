Уфимский татарский театр «Нур» готовится к первой премьере 30-го юбилейного театрального сезона

Уфимский государственный татарский театр «Нур» готовится к первой премьере 30-го юбилейного театрального сезона. Совсем скоро вниманию зрителей будет представлена драма Наиля Гаитбаева «Всему есть предел».

Сейчас проходит читка — один из важнейших этапов подготовки спектакля. Когда артисты освоят материал, репетиции перейдут на сцену.

Режиссер-постановщик и музыкальный оформитель спектакля — заслуженный артист Башкортостана Ильдар Валеев. Художник – Нурия Габидуллина, заслуженный художник Башкортостана. Художественный перевод – Гульнур Усманова.

В будущем спектакле заняты именитые мастера сцены и молодые артисты театра — народный артист Башкортостана Рушат Мударисов, заслуженные артисты Башкортостана Альберт Шарафутдинов, Лилия Тазетдинова, Ляйсан Алтынбаева, заслуженная артистка Башкортостана и Татарстана Дамира Саетова, заслуженная артистка Башкортостана Резида Зарипова, Айгуль Юнусова, Алина Давлетшина, Эльмир Газизуллин, Эльмир Хаертдинов, народная артистка Башкортостана и Татарстана Резида Фахруллина, народная артистка Башкортостана Фина Валиева, Айдар Хуснутдинов и Вадим Хайруллин.

bashinform.ru