В Кабуле татары Афганистана организовали митинг в поддержку врачей

В Кабуле возле здания Министерства здравоохранения Исламской Республики Афганистан состоялся мирный митинг, организованный татарской общиной из-за задержки выплаты заработной платы медицинским работникам северных провинций страны.

«На севере Афганистана продолжаются ожесточенные бои между правительственными силами и радикальными группировками. Социальные работники находятся под большой угрозой, с ними активно расправляются радикалы. Несмотря на это, врачи исполняют долг перед своим народом. И они вправе потребовать исполнить свои обязательства у Правительства Афганистана. Ведь в ряде провинций уже десять месяцев врачи не могут получить свою зарплату», — рассказал генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин.

«Татары, не выдержав постоянных обещаний со стороны местных губернаторов, вышли на митинг, потребовав погасить задолженность перед медиками и отправить в отставку губернаторов северных провинций, допустивших ее возникновение. На сегодня Правительством Афганистана приняты меры по закрытию задолженности, выплаты уже пошли», — пояснил собеседник агентства.

В последнее время татарская общественность Афганистана активизировалась. Весной они добились включения упоминаний о принадлежности к татарскому народу в паспорта и свидетельства о рождении. Разрозненные до этого группы татар Афганистана начали объединяться и бороться за свои права.

На данный момент в Афганистане террористические группировки рвутся к границе с Таджикистаном и Узбекистаном. На их пути встали в том числе и отряды самообороны татар Самангана, Балха, Баглана и других провинций. Они успешно удерживают стратегически важные уезды северных провинций, в том числе и Хайратон — пограничный пункт на границе с Узбекистаном, через который идет международная торговля.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru