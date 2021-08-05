«Сады коранической мудрости» – новая книга имама-хатыба Московской Соборной мечети Ислама Зарипова

В Издательском доме «Медина» вышла новая книга имама-хатыба Московской Соборной мечети, кандидата исторических наук Ислама Зарипова – «Сады коранической мудрости». Настоящее издание открывает одноименную книжную серию, основанную на лекциях Ислама Зарипова по отдельным сурам и айатам Благородного Корана и проповедях, прочитанных им в Московской Соборной мечети.

Выстраивая свои исследования на анализе лексики и грамматики айатов, их сопоставлении с параллельными местами Священного Писания и пророческим Преданием (Сунна), а также используя классические работы по мусульманской экзегетике (тафсиру) и труды отечественных богословов начала ХХ века, автор проецирует смыслы заключительного Божьего послания человечеству на современную жизнь российского мусульманства.

Дебютная книга этой серии состоит из двух частей. Первая посвящена поайатному разбору главной суры Корана — «Ал-Фатихе» («Открывающей»), вторая — пофрагментному разбору коротких сур 30-й части (джуз’а), часто перечитываемых мусульманами в ежедневных молитвах — «Ал-А‘ла» (№ 87), «Ал-Гашийа» (№ 88), «Ал-Фаджр» (№ 89), «Ал-Балад» (№ 90), «Аш-Шамс» (№ 91), «Ал-Лайл» (№ 92), «Ад-Духа» (№ 93) и «Аш-Шарх» (№ 94).

Книга, в первую очередь, адресована мусульманам, а также всем интересующимся современной коранической герменевтикой и мусульманским богословием.

Первые экземпляры книг, полученные из типографии, автору труда вручил и тепло поздравил исполняющий обязанности председателя ДУМ РФ, главный редактор Издательского дома «Медина» Дамир Мухетдинов.

Пресс-служба ДУМ РФ