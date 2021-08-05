Казанская десятиклассница стала абсолютным победителем международной олимпиады по математике

С 26 июля по 3 августа проходила XXVIII Международная олимпиада школьников «Туймаада».

Олимпиада «Туймаада» является одним из ведущих интеллектуальных конкурсов в Дальневосточном федеральном округе и в Российской Федерации, на которых участники продемонстрируют свои знания и способности в области точных наук. В этом году олимпиада прошла в дистанционном формате по математике, информатике, физике.

В олимпиаде участвовали более 200 школьников из 6 стран – Индонезии, Болгарии, Казахстана, Румынии, Сингапура и России.

Из Татарстана в составе российской команды выступили 10 школьников из пяти образовательных организаций Казани и Набережных Челнов. 2 дня по 5 часов участники решали оригинальные задачи по математике. Условия задач подготовлены жюри на русском и английском языках.

Абсолютным победителем олимпиады по математике стала Регина Сабирьянова – ученица 10 класса СУНЦ «IT-лицей» КФУ.

Дипломом I степени олимпиады награждены ученик 9 класса лицея-интерната №2 Московского района Казани Андрей Евстафьев и девятиклассник лицея Н.И. Лобачевского КФУ Раиль Ягафаров. Раиль также получил специальный приз «За красивое решение задачи по комбинаторике».

Диплом II степени олимпиады получили ученик 9 класса специализированного олимпиадно-научного центра «СОлНЦе» Вахитовского района Казани Тимур Гизатуллин и ученица 8 класса гимназии №26 г.Набережные Челны Яна Магизова.

Диплом III степени вручили, обучающийся девятикласснику лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ Асгату Хуснуллину и ученику 8 класса СУНЦ «IT-лицей» КФУ Арсению Устинову.

По итогам олимпиады по информатике дипломом III степени награждён ученик 10 класса СУНЦ «IT-лицей» КФУ Егор Шевченко.

Поздравляем с победой наших участников и их наставников!

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