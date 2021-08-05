В Уфе на фасадах домов появится граффити по мотивам произведения Мустая Карима

В Уфе продолжается строительство сквера рядом со школой №130. Последним штрихом станет создание граффити по мотивам произведения Мустая Карима «Птиц выпускаю…». Они появятся на фасадах прилегающих к скверу учреждений.

Жители могут предложить свой вариант изображения. Для участия в конкурсе нужно до 15 августа отправить заявку и работу в Центр детского творчества «Созвездие» по электронному адресу: сеntr-sozvezdiе@mail.ru .

Эскиз может быть выполнен карандашом, красками, фломастерами, восковыми мелками, гелевыми ручками, углем, тушью, а также – отражен в фотоснимке. Тематика не должна противоречить концепции сквера.

Работы оценят по таким критериям, как соответствие целям и задачам конкурса, личное отношение автора к теме и ее раскрытие, оригинальность замысла, художественные навыки и выразительность.

Участниками могут стать дошкольники (младшая возрастная группа), дети 7-11 лет и 12-18 лет. Итоги подведут 17 августа.

bashinform.ru