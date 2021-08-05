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В нынешнем году образовательная акция “Татарча диктант” будет проходить 3 дня!

В нынешнем году образовательная акция “Татарча диктант” будет проходить 3 дня!

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 05.08.2021 0 7

2 августа организаторы образовательной акции “Татарча диктант” собрались в Казанском федеральном университете. Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, директор института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов и председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова обсудили критерии подбора текстов для диктанта.

Что касается места проведения акции, то основной площадкой, как и в предыдущие годы, станет КФУ.

На сегодняшний день известна и дата проведения акции. Проверить знания желающие смогут с 10 по 12 сентября.

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