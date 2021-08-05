В гостях у татар. Елабужский музей приглашает на праздник

Областной историко-краеведческий музей имени Алабина предоставил свои выставочные площади под экспозицию из фондов Елабужского историко-архитектурного музея-заповедника. Посетители имеют возможность ознакомиться с экспонатами, рассказывающими о быте, искусстве и традициях татарского народа, который в нашей губернии занимает второе место по численности после русского.

— Среднее Поволжье — это мощный перекресток, где в разные эпохи смешивалось огромное количество народов, которые пересекали Великую степь, сплавлялись вниз и поднимались вверх по Волге. Здесь образовался интереснейший коктейль культур. И наша задача — всемерно сохранять это многообразие, — отметил директор музея имени Алабина Андрей Кочетков.

Заместитель генерального директора Елабужского музея-заповедника Марина Жарковская рассказала, что выставка с успехом побывала в пяти регионах России. Она была подготовлена к Году родных языков и народного единства, которым объявлен в Республике Татарстан 2021-й.

Гостей из Елабуги приветствовали представители татарских общественных организаций нашего региона, а также артисты художественных коллективов. Никого не оставило равнодушным выступление самородка Мидехата Аминова, который в совершенстве владеет десятью национальными музыкальными инструментами. Традиционные наигрыши в исполнении руководимого им ансамбля «Идель» покорили сердца зрителей. Певец Искандар Саитов блестяще исполнил народные песни, а его дочь Альмира заворожила публику сказанием о прекрасной казанской царице Сююмбике. Ученики школы «Яктылык» выступили с зажигательным хореографическим номером.

Выставку Елабужского музея называют энциклопедией национальной культуры. Она наглядно рассказывает о буднях, праздниках, обрядах и обычаях татарского народа. В центре экспозиции — обстановка дома XIX-XX веков. Она не сильно отличается от русской избы. Тот же стол с самоваром, буфет, кровать за занавеской, люлька. Однако все текстильные детали убранства необычайно ярки, покрыты самобытными узорами. И домотканые дорожки на полу, и располагавшиеся вдоль стен и матицы занавеси «чаршау», и подзоры на кровати — «кашага», и пологи над нею «чыбылдык», и полотенца «солгэ» — все это было сделано руками хозяйки. Мы видим, что дома татар строились из дерева срубовым методом и украшались резьбой, как и у русских соседей.

Отдельный стенд повествует об этнических группах потомков древних булгар. Рядом — костюмы каждой из них. Поражает строгостью элегантное черно-лиловое одеяние жительницы Казани, украшенное длинным плюшевым жилетом и серебряными монистами. Касимовская татарка хочет рассказать с помощью затканного золотыми нитями наряда о достатке в ее семье. Кряшенка — представительница крещеных в православие жителей Поволжья и Приуралья, наоборот, носит скромное закрытое платье, украшенное по подолу аппликацией из кусочков набивного ситца. Вместо пышных национальных головных уборов она покрывает голову белой шалью, расшитой шелковой гладью. В отдельной витрине можно увидеть женские украшения, созданные национальными мастерами, а также великолепно иллюстрированные и богато украшенные издания Корана. Для оформления татарского жилища до сих пор служат написанные арабской вязью афоризмы и «шамаили» — настенные панно, на которых изображены святые места и мечети в сопровождении цитат из священной книги. Их можно также увидеть на выставке. Интересны описания обычаев татарского населения, проиллюстрированные красочными картинами местных художников.

Выставка продлится до 29 августа (0+).

В рамках выставки «В гостях у татар» предусмотрены мастер-классы.

Сегодня, 5 августа (начало в 19:00) ведущая национальных торжеств Альфия Сулейманова расскажет об организации традиционных свадеб.

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Татьяна Гриднева

sgpress.ru