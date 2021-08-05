ВИДЕО: В Казани назвали имена 15 победителей фотоконкурса “Семьи Татарстана”

Фотоконкурс стартовал в День семьи, любви и верности 8-го июля. Заявки прислали более 500 участников. Победителей поздравили в Парке Горького дипломами и подарками. Кто получил звание самой спортивной, творческой, многонациональной семьи?

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