В Актаныше открывается полилингвальный образовательный комплекс

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует о создании полилингвального образовательного комплекса «Адымнар-Актаныш» (далее – Комплекс). Цель деятельности Комплекса – формирование интереса обучающихся к изучению и сохранению родных языков, воспитание уважения к культуре и традициям своего народа, развитие навыков межкультурного диалога и толерантности через изучение языков.

В комплексе функционирует многофункциональный спортзал, творческие и научные лаборатории, студия видео и звукозаписи, современная библиотека. Обучение проводят квалифицированные педагоги-наставники. Преподавание отдельных предметов ведется на русском, татарском, английском языках. На базе Комплекса созданы все необходимые условия для дополнительного образования, направленные на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.

В 2021-2022 учебном году осуществляется прием обучающихся 1-11 классов образовательных организаций субъектов Российской Федерации в Комплекс. Иногородним предоставляется интернат.

По всем вопросам можно обратиться по телефону: +7(855)-523-26-04; +7(855)-523-26-05 (423740, Республика Татарстан, Актанышский район, с. Актаныш, ул. Аэропортовская, д. 3а).