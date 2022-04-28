Совет улемов ДУМ РТ утвердил размеры нисабов фитра и закята на месяц Рамазан в Татарстане

26 апреля 2022 года Совет улемов ДУМ РТ провел заседание по вопросу определения размеров нисабов для выплаты фитр-садака (милостыни разговления) и закята в условиях волатильности рынка драгоценных металлов. В ходе собрания улемы изучили возможности определения нисабов на фоне прыгающего курса котировок золота и серебра, по стоимости которых рассчитывается минимальный достаток, обязывающий мусульманина выплачивать фитр и закят. По результатам заседания ученые утвердили значения нисабов на месяц Рамазан в Татарстане:

– нисаб для выплаты фитр-садака, рассчитанный по серебру – 44 700 руб.

– нисаб для выплаты закята, рассчитаный по золоту – 442 000 руб.

Таким образом, определенные ранее размеры нисабов не актуальны.

Размеры фитр-садаки и фидии остаются без изменений: минимальный размер фитр-садака – 150 рублей при расчете на ячмень, максимальный размер фитр-садака – 800 рублей по изюму. Садака-фитр можно начинать раздавать с первого дня Рамадана до праздничного намаза Ураза-байрама. Кроме того, в качестве искупления за невозможность держать пост по состоянию здоровья и при невозможности восполнить его в другой время установлена фидия – за каждый пропущенный день 300 рублей.

Нисаб – это свободные за вычетом долгов и необходимых расходов средства, обладание которыми делает для мусульманина обязательным выплату закята и фитр-садака в адрес неимущих.

dumrt.ru