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Тауфик Каримов назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана

Тауфик Каримов назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, Соотечественники, 28.04.2022 0 5

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, об этом сообщает  Tengrinews.kz.

“Распоряжениями Главы государства Наталья Дементьева и Тауфик Каримов назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана”, – говорится в сообщении на сайте Акорды.

Тауфик Каримов родился 1 февраля 1958 года в Гурьеве (ныне Атырау). Автор ряда книг. Публикуется в казахстанских и российских литературных журналах и СМИ. Член союзов писателей Казахстана, Татарстана и Российского союза писателей. Почетный член Союза писателей Азербайджана. Заместитель председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар.

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