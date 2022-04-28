Тауфик Каримов назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил новых заместителей председателя Ассамблеи народа Казахстана, об этом сообщает Tengrinews.kz.

“Распоряжениями Главы государства Наталья Дементьева и Тауфик Каримов назначены заместителями председателя Ассамблеи народа Казахстана”, – говорится в сообщении на сайте Акорды.

Тауфик Каримов родился 1 февраля 1958 года в Гурьеве (ныне Атырау). Автор ряда книг. Публикуется в казахстанских и российских литературных журналах и СМИ. Член союзов писателей Казахстана, Татарстана и Российского союза писателей. Почетный член Союза писателей Азербайджана. Заместитель председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар.