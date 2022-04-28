Завершился ХХ Фестиваль татарской хоровой музыки

Накануне на сцене Государственного Большого концертного зала им.С.Сайдашева прошел гала-концерт Фестиваля татарской хоровой музыки. Проект организован Казанской консерваторией и в этом году проводился в 20-й раз.

Символично, что юбилей фестиваля совпал с Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Фестиваль татарской хоровой музыки был создан с целью развития национального хорового искусства, сохранения традиций академического исполнительства. Фестиваль традиционно проходит в рамках Казанской хоровой ассамблеи имени С.А.Казачкова при поддержке ректората Казанской консерватории.

На протяжении двух десятилетий фестиваль привлекает множество участников. В нем ежегодно принимают участие свыше 500 музыкантов из разных городов Татарстана и Поволжья – представители детских музыкальных школ, детских школ искусств, музыкальных колледжей, вузов. Таким образом, в этом фестивале охвачены все звенья музыкального образования.

На гала-концерте художественный руководитель фестиваля – заслуженный деятель искусств РТ Альфия Заппарова была награждена Благодарственным письмом Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина за многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие культуры республики. Награду вручила депутат Госсовета, председатель Исполкома высшего совета РОО «Татарстан – новый век» Алсу Тарханова.

В программу концерта вошли хоровые сочинения классиков татарской музыки – Н.Жиганова, М.Музафарова, С.Сайдашева, Дж.Файзи, а также произведения современных авторов – Г. Ахметяровой-Журавлевой, Р.Зарипова, С.Зорюковой, Р.Калимуллина, Р.Мухитдиновой, Э.Низамова, З.Рауповой, А.Сунгатуллиной, Л.Тагировой, Г.Тимербулатовой, Р.Хакимова, М.Хайруллиной, Е.Шатровой, Н.Яхиной. Гала-концерт открыл слушателям целый ряд премьер – 26 сочинений программы прозвучали впервые.

В заключительном концерте принимали участие Хор студентов, хор оперной студии, фольклорный ансамбль, оркестр «Tatarica» Казанской консерватории, смешанный, камерный и татарский хоры Казанского музыкального колледжа, концертный хор Казанского государственного института культуры, фольклорный вокально-инструментальный ансамбль Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета, трио татарской песни Тальян (Москва), хоровые коллективы детский музыкально-хоровой школы, хоры детских музыкальных школ № 1, 4, 9, 13, 16, ДМШ им. Дж. Файзи, а также солисты и ведущие детского телеканала «Шаян-ТВ».

За 20-летнюю историю Фестиваля татарской хоровой музыки прозвучали более 500 сочинений национальной хоровой классики, более 100 новых хоровых партитур специально были написаны для проекта. За годы работы фестиваль представил в своих программах все жанры татарской хоровой музыки – от народной музыки, хоровых миниатюр до хоровых сцен из опер и музыкальных спектаклей, монументальных кантат и ораторий.

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