Общины татар во всех провинциях Афганистана проводят ежедневные ифтары для нуждающихся

В период священного для мусульман месяца Рамадан во всех провинциях Афганистана общины татар проводят ежедневные ифтары, прием пищи после дневного поста, для нуждающихся.

«Это время общего единения, когда стираются социальные границы. На наших ифтарах друг возле друга сидят нуждающиеся, инвалиды, чиновники, бизнесмены. Ифтары сближают, позволяют лучше понимать бизнесмену бедного, а здоровому – инвалида. У нас на накрытом столе нет пышных и дорогих блюд. Наша основная задача окружить вниманием и накормить нуждающихся», – рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета Татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Месяц Рамадан, у исповедующих ислам, считается временем милосердия и сострадания, благотворительности, а также помощи, по мере возможности, нуждающимся, сиротам, детским домам и пожилым людям. Все это входит в число благих дел.

«К сожалению, в последнее время в некоторых странах исламского мира ифтар становится “модной” игрушкой с излишествами и даже своеобразной площадкой, где за богато накрытыми столами собравшиеся наблюдают концерты, показы мод, театральные представления; говорят о собственных жизненных достижениях и своей значимости. Это искажает весь смысл ифтара. Ведь мусульмане в этот месяц должны не только поститься, но и прежде всего очищаться духовно, не отвлекаясь на мирское. Проявлять усердие в исполнении обрядов поклонения Всевышнему, к которым относится и ифтар, и максимально проявлять заботу о нуждающихся», — высказал свою точку зрения Директор представительства Благотворительного патриотического фонда мусульман России в Исламском Эмирате Афганистан Мухаммад Юсуф Шинвари.

Дмитрий Киселев

tatar-inform.ru