В Новосибирске состоялась литературно-музыкальная программа, посвященная Габдулле Тукаю

На мероприятии было рассказано о ключевых моментах жизненного и творческого пути прославленного поэта Габдуллы Тукая, о его богатейшем наследии, до сих пор влияющим на творческую и культурную жизнь нашей страны.

В рамках мероприятия прошла необычная викторина. Зрителям необходимо было угадать песни, созданные на основе стихов Тукая.