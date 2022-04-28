В Новосибирске состоялась литературно-музыкальная программа, посвященная Габдулле Тукаю

Также участники клубных формирований ГБУК НСО “НОТКЦ” исполнили стихи и песни поэта. Ансамбль «Мирас» представил песню «Туган тел», ставшую гимном татарского народа.
В исполнении Рамзии Сагитовны Галиевой прозвучала песня «Туган авыл», на слова Тукая, они написаны в 1909 году.
Было представлено множество музыкальных фрагментов, основанных на творчестве Габдуллы Тукая и посвященные его творчеству: фрагмент из балета Шурале, музыка к балету «Су анасы», фрагмент песни Тәфтиләү (Татар халык көе) в исполнении Альберта Асадуллина, песня Бәйрәм бүген (Җәүдәт Фәйзи көе), фрагмент песни Зиләйлүк (Татар халык көе) в исполнении Ильхама Шакирова и многие другие.
Ренад Азальевич Ягудин рассказал о роли произведений Тукая в творческой жизни своего отца, заслуженного артиста Татарстана Азалия Ягудина. Продемонстрировал фотографии из семейного альбома, в том числе и фотографии своего отца в роли Шурале. Также Ренад Азальевич прочел стихи Тукая на татарском, а его супруга Римма Даниловна – на русском языке.