tatruen
Главная / Новости / Стартовал прием заявок на VIII Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России»
Стартовал прием заявок на VIII Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России»

Стартовал прием заявок на VIII Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.04.2022 0 1

Цель конкурса  — выявление наиболее значимых и талантливых фоторабот, вносящих вклад в сохранение и развитие преемственности праздничных традиций национальных культур народов в условиях полиэтнического пространства Российской Федерации.

Конкурс предусматривает три номинации – «Лучший снимок», «Портрет» и «Серия фоторабот».

Общий призовой фонд составляет 382 500 рублей.

В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Прием заявок осуществляется до 1 октября 2022 года по электронному адресу: [email protected]  с пометкой («Национальные праздники народов России»). Телефон: 8 (843) 570-31-12.

Положение и заявка конкурса размещены в разделе «Конкурсы и проекты» (http://tatmedia.tatarstan.ru).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.