Стартовал прием заявок на VIII Всероссийский фотоконкурс «Национальные праздники народов России»

Цель конкурса — выявление наиболее значимых и талантливых фоторабот, вносящих вклад в сохранение и развитие преемственности праздничных традиций национальных культур народов в условиях полиэтнического пространства Российской Федерации.

Конкурс предусматривает три номинации – «Лучший снимок», «Портрет» и «Серия фоторабот».

В фотоконкурсе могут принимать участие все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Прием заявок осуществляется до 1 октября 2022 года по электронному адресу: [email protected] с пометкой («Национальные праздники народов России»). Телефон: 8 (843) 570-31-12.

Положение и заявка конкурса размещены в разделе «Конкурсы и проекты» (http://tatmedia.tatarstan.ru).

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

mincult.tatarstan.ru