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Новые технологии и творчество: татары Москвы создают современное языковое пространство

Новые технологии и творчество: татары Москвы создают современное языковое пространство

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.04.2022 0 7

В день рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре Москвы торжественно открыли новое креативное пространство —кабинет татарского языка.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, профессор Лариса Маршева, руководство Автономии татар Москвы и Татарского культурного центра,
активисты татарской общины столицы.

Сегодня в стенах ТКЦ родной язык изучают несколько групп детей и взрослых, а онлайн – ученики из разных стран.

Благодаря поддержке Всемирного конгресса татар в классе установлена интерактивная доска.

Современное оборудование, творческая среда и опытные педагоги помогут всем желающим изучать татарский язык легко и интересно!

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