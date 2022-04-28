Новые технологии и творчество: татары Москвы создают современное языковое пространство

В день рождения Габдуллы Тукая в Татарском культурном центре Москвы торжественно открыли новое креативное пространство —кабинет татарского языка.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра РТ- Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, профессор Лариса Маршева, руководство Автономии татар Москвы и Татарского культурного центра,

активисты татарской общины столицы.

Сегодня в стенах ТКЦ родной язык изучают несколько групп детей и взрослых, а онлайн – ученики из разных стран.

Благодаря поддержке Всемирного конгресса татар в классе установлена интерактивная доска.

Современное оборудование, творческая среда и опытные педагоги помогут всем желающим изучать татарский язык легко и интересно!