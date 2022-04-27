В Пензенской области прошло мероприятие “Мәңге яшь Тукай”

26 апреля 2022 года в офисе Татарской национально- культурной автономии Пензенской области прошло мероприятие “Мәңге яшь Тукай”, посвящённое 136ой годовщине со дня рождения великого татарского поэта, души татарского народа Габдуллы Тукая. В ходе литературного вечера слушатели познакомились с жизнью и творчеством Г.Тукая. Узнали о его нелёгкой судьбе. Но несмотря на жизненные трудности поэт на протяжении всей жизни оставался справедливым и милосердным человеком. Жизнь и творчество поэта никого не оставляет равнодушным. Стихи великого поэта Габдуллы Тукая затрагивают все самые потаенные струны души человека.

Ребята исполнили песни на стихи поэта. Алсу Сайфулина исполнила песню “Колыбельная”, Диана Ачилова исполнила песню “Бала белән күбәләк”. Обменивались мнениями, сравнивали с творчеством великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова.

Ребята также представили свои видения о том, как бы выглядел великий поэт, если бы он был нашим современником.

В конце мероприятия ребята спели “Туган тел”, которая является негласным гимном всего татарского народа, но в современной интерпретации, которую представила нам Элина Баткаева

Мероприятие прошло на одном дыхании и никого не оставило равнодушным.

Мероприятие провела учитель татарского языка и литературы, методист центра Института Каюма Насыри Дина Равилевна Янгуразова

Татарская автономия Пензенской области