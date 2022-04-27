в Челябинске прошло торжественное собрание у памятника поэту

26 апреля в день рождения Габдуллы Тукая и День родного татарского языка

в Челябинске прошло торжественное собрание у памятника поэту.

На церемонию собрались любители и почитатели творчества Габдуллы Тукая – общественные деятели, литераторы, деятели культуры и искусства, молодежь и просто люди, уважающие и ценящие родной язык, культуру и историю.

С приветственными словами перед собравшимися выступили депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, первый заместитель начальника управления общественных связей правительства Челябинской области Елена Семенчукова, председатель местного отделения партии “Справедливая Россия – за правду”, депутат Металлургического района Рашид Гарипов, председатель молодежной Ассамблеи народов Южного Урала Екатерина Тельцова.

Габдулла Тукай учил беречь и приумножать родной язык, создавать необходимые условия для его изучения и популяризации.

Стихи великого поэта доверили читать самым юным – участникам конкусов «Нәни энҗеләр», «Нәни батырлар», «Яз чәчәкләре», «Шаян батырлар» – как символ продолжения традиций, любви и уважению к родному языку.

Также на мероприятии состоялось награждение победителей Межрегиональной и Международной олимпиады по татарскому языку и литературе Алины Гибадуллиной и Виктории Вишняковой.

В конце торжественной встречи прозвучала песня “Туган тел” в исполнении Альфии Хафизовой. Мероприятие завершилось торжественным возложением цветов.