В Пензе постоялось «Татар кызчыгы. Татар малае-2022»

23 апреля 2022 прошёл очередной конкурс «Татар кызчыгы. Татар малае-2022», организованный Пензенской региональной общественной организацией татарских женщин “Ак калфак”.

На этот раз он состоялся в с. Усть-уза Шемышейского района. Участвовало 6 детей. В общей сложности приняли участие около 30 детей: пели песни на родном языке, танцевали национальные танцы, а также вместе с конкурсантами участвовали в постановке сказок: “Өч кыз”, “Йомры икмәк”.

Приятно было видеть на сцене прошлогодних победителей нашего конкурса . Дети отлично владеют родным языком , знают свою родословную, учатся готовить вместе с родителями национальные блюда .

Победителями Гран-При стали Сафаев Азамат и Исаева Алсу .Они выступят на финале осенью в Пензе. Все конкурсанты получили призы и дипломы

По традиции , мероприятие закончилось татарским гимном «И туган тел, и матур тел…»

Эльмира Васильева