В Оренбруге состоялись выборы руководителя татарской национально -культурной автономии

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область, Руководитель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров провел отчетно-выборное совещание в Татарской национально-культурной автономии Оренбургской области.

Данис Шакиров обратился к участникам с приветственным словом от имени от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Здесь присутствовали делегаты из 16 районов и 3 городов области. В своей речи они высоко оценили деятельность национально-культурной автономии.

Новым руководителем автономии был выбран депутат Законодательного Собрания Оренбургской области Ильдус Давлятов.

Кроме того, Данис Шакиров ознакомился с библиотекой имени Хусаина Ямашева. Также сегодня состоялась встреча с татарской молодежью Оренбурга.