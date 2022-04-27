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В Оренбруге состоялись выборы руководителя татарской национально -культурной автономии

В Оренбруге состоялись выборы руководителя татарской национально -культурной автономии

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.04.2022 0 3

Сегодня, в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область, Руководитель Исполнительного комитета  Всемирного конгресса татар Данис Шакиров провел отчетно-выборное совещание в Татарской национально-культурной автономии Оренбургской области.

Данис Шакиров обратился к участникам с приветственным словом от имени от имени Заместителя Премьер-Министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева.

Здесь присутствовали делегаты из 16 районов и 3 городов области. В своей речи они высоко оценили деятельность национально-культурной автономии.

Новым руководителем автономии был выбран депутат  Законодательного  Собрания  Оренбургской области Ильдус Давлятов.

Кроме того, Данис Шакиров ознакомился с библиотекой имени Хусаина Ямашева. Также сегодня состоялась встреча с татарской молодежью Оренбурга.

 

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