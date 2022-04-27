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В Ростове-на-Дону прошли «Литературные чтения»

В Ростове-на-Дону прошли «Литературные чтения»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 27.04.2022 0

РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) провели Литературные чтения, приуроченные ко дню рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

Все желающие исполнили творческие произведения татарских поэтов.
Целью мероприятия стало привлечение широкой общественности к творчеству татарских поэтов и формирование интереса к нематериальному культурному и историческому наследию России и татарского народа.

Именно проводимые чтения помогают развитию литературных, патриотических и культурных традиций и привлекают с самого раннего возраста к поэтическому творчеству.

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