В Ростове-на-Дону прошли «Литературные чтения»

РООО «Татаро-башкирский культурный центр «Якташлар» (Земляки) провели Литературные чтения, приуроченные ко дню рождения одного из основоположников современного татарского литературного языка, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая.

Все желающие исполнили творческие произведения татарских поэтов.

Целью мероприятия стало привлечение широкой общественности к творчеству татарских поэтов и формирование интереса к нематериальному культурному и историческому наследию России и татарского народа.

Именно проводимые чтения помогают развитию литературных, патриотических и культурных традиций и привлекают с самого раннего возраста к поэтическому творчеству.