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ВИДЕО: Владимир Путин наградил Камилу Валиеву орденом Дружбы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, Видеозаписи, 27.04.2022 0 5

Президент России Владимир Путин наградил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию, уроженку Казани Камилу Валиеву орденом Дружбы.

— Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания — вывела спорт на высоту сложнейшего искусства, — заявил президент.

Президент также отметил, что 26 апреля у российской фигуристки день рождения и предложил ее поздравить.

— Для меня большая честь в день своего шестнадцатилетия получать государственную награду. Спасибо вам, что вы любите спорт и поддерживаете спортсменов. Для нас это очень важно, — сказала Валиева.

В марте президент Татарстана Рустам Минниханов наградил Камилу Валиеву орденом «Дуслык». Маме спортсменки глава республики вручил медаль «100 лет образования ТАССР».

Напомним, сборная России, в том числе и Камила Валиева, выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. По итогам короткой программы Валиева стала лучшей в женском одиночном катании, набрав 82,16 балла. 

realnoevremya.ru

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