“Современное татарское искусство” представили в Москве

Выставка “Современное татарское искусство” открылась в Москве, в выставочном зале Московского отделения Союза художников России (МОСХ). Ее представил Союз художников Республики Татарстан.

На открытии выступил заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан в РФ Эмиль Файзуллин. Он поблагодарил участников и организаторов экспозиции, подчеркнул, что Союз художников Татарстана часто радует москвичей своими выставками. Эмиль Венерович также вручил почётные грамоты Министерства культуры РТ художникам, представившим свои работы, и памятные знаки, изготовленные Полпредством к 135-летию со дня рождения Г.Тукая.

Заместитель председателя МОСХ, заслуженный художник России Петр Радимов отметил, что произведения для выставки собирали очень долго из разных регионов страны, а также из-за рубежа.

Свои работы представили 88 авторов из Татарстана, Башкортостана, Самарской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Крыма, Беларуси, Кыргызстана и Канады.

На выставке можно увидеть картины шести московских художников – Ильяса Айдарова, Айдера Беширова, Анны Бешировой, Тагира Субханкулова, Ирины Хабибовой и Ильдара Мустафина.

В общей сложности экспозиция включает 168 живописных и графических работ. Остальные 32 экспоната — это скульптуры (включая небольшие фигурки из бронзы) и изделия из войлока.

Зампред МОСХ вместе с председателем правления Союза художников РТ Альбертом Шиабиевым вручили памятные грамоты художникам, собравшимся в выставочном зале.

Посетить выставку жители Москвы и гости столицы смогут до 2 июля включительно.

tatmsk.tatarstan.ru