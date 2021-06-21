Белые цветы – людям в белых халатах

Чем лучше работает специалист, тем менее заметен его труд – кажется, всё делается само собой, без его участия. Но это только кажется. Так и здравоохранение Татарстана – мы настолько привыкли к его возможностям, что мало осознаём, сколько сил, умения, стараний надо приложить, чтобы многочисленные новации стали широкодоступными, даже обыденными. Но в последние четырнадцать месяцев – со дня объявления ООН пандемии COVID-19 – медицинские работники в фокусе общественного внимания. На них с надеждой обращены взгляды людей. И сегодня особенно остро понимаешь, что эти люди – наши настоящие ангелы-хранители. Так что День медицинского работника, традиционно отмечаемый в третье воскресенье июня, становится общим праздником всех россиян. И приуроченный к этому дню тринадцатый по счёту, но всё равно счастливый республиканский конкурс «Врач года – Ак чэчэклэр» приковывает внимание всего Татарстана. Ведь все мы в большей или меньшей степени – пациенты…

Впрочем, популярен конкурс татарстанских эскулапов не только в родной республике, но и за её пределами. Об этом свидетельствует уже тот факт, что поздравить наших медиков приехали и всемирно известный хирург Ренат Акчурин, и экс-министр здравоохранения РТ, при котором, собственно, и начинался «Врач года – Ак чэчэклэр» четырнадцать лет назад, Айрат Фаррахов, и известный эстрадный исполнитель Валерий Сюткин, и… Перечислить всех именитых гостей очень сложно.

Из-за карантина в прошлом году конкурс не состоялся. Представляете, сколько за эти два года, без преувеличения, героических для медицины, выявилось самоотверженных и знающих, профессиональных и «чувствующих» медицинских работников! Впрочем, люди с иными качествами в этой профессии не приживаются.

Праздник проходил сегодня на «Казань Экспо». «Вы все достойны звания лучших, – обратился к конкурсантам и собравшимся в зале медицинским работникам Президент Рустам Минниханов. – Здравоохранение всегда было одним из приоритетов в нашей работе, но сегодня оно стало самым важным. Утро у меня начинается с отчёта вашего министра, вечер им завершается. Нужно понимать, как правильно распределить силы, чтобы ситуация с ковидом не только оставалась стабильной, но и снова начала улучшаться».

Из рук Президента получила памятную статуэтку и диплом победитель в номинации «Врач года», главный внештатный терапевт Минздрава РТ, доктор наук Диана Абдулганиева. В прошлом году под руководством профессора Абдулганиевой была внедрена технология использования свежезамороженной плазмы от доноров реконвалесцентов COVID-19 (антиковидная плазма). Достойную конкуренцию ей составили врач-офтальмолог кабинета лазерной хирургии офтальмологического отделения МСЧ ОАО «Татнефть» и города Альметьевска Альбина Гилязова и заведующий отделением Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Гимранов. Призовая «тройка» (на фото) получила не только дипломы и цветы, но и сертификаты на стажировку в лучших зарубежных клиниках, и денежные призы.

Такие же призы достались и группе врачей Республиканской клинической больницы за победу в номинации «Уникальный случай». Первое место им присудили за проведение сложнейшей операции по трансплантации печени женщине, прожившей под дамокловым мечом смерти от цирроза печени около двенадцати лет. Поистине ювелирная операция, длящаяся много часов, была проведена с блеском. А через полгода пациентка порадовала своих спасителей – её здоровье настолько улучшилось, что она ждёт ребёнка, о котором они с мужем мечтали уже более десяти лет. Несколько месяцев в отделении патологии беременных РКБ – и на свет появилась здоровенькая девочка. Такого ещё не было…

Работа настолько сблизила команду, что в ней уже и семьи образовываться начали. Так, прямо на сцене предложение руки и сердца своей избраннице – гастроэнтерологу группы сделал Александр Киршин. Зал поддержал влюблённого бурными аплодисментами, так что девушке ничего не оставалось, как принять обручальное кольцо.

Дипломы лауреатов конкурса в этой номинации, а также призы и сертификаты на стажировку получил коллектив медиков Детской республиканской клинической больницы за спасение девятимесячного малыша, у которого на фоне гриппа развился пневмоторакс – лёгкие попросту начали рваться. Не спасал и дренаж… Было принято решение погрузить ребёнка в искусственный сон и вести на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации – «выключить» на время лёгкие, чтобы они восстановились. И – получилось, малыш задышал самостоятельно.

Другого ребёнка спасли врачи Казанской горбольницы №7 – недоношенного мальчика с экстремально низкой массой тела, всего-то 495 граммов. Они тоже вошли в число лучших из лучших.

Не менее интересен и другой случай, когда «великолепной пятёрке» из БСМП Набережных Челнов удалось спасти пациента с тяжёлой формой ковида, осложнившейся сначала двусторонней пневмонией, а затем – пролапсом митрального клапана. После двух недель лечения ковидной пневмонии и 21 дня нахождения в нейрохирургии 56-летний мужчина перенёс ещё и сложную операцию по замене клапана протезом. В общем, «сердечная пятёрка» сработала на отлично. Лучшим медицинским работником Татарстана 2021 года стала Зульфия Галиахметова – старшая медицинская сестра Республиканской клинической инфекционной больницы, заслуженный работник здравоохранения республики.

Лучшим врачом была признана заведующая дневным стационаром, участковый терапевт, гериатр госпиталя для ветеранов войн Набережных Челнов, главный внештатный гериатр автограда Фарида Шарифуллина.

«Легендой здравоохранения» по праву выбрана Дамира Садыковна Галеева – председатель совета ветеранов ДРКБ, заслуженный врач Татарстана и Российской Федерации, более 25 лет трудившаяся заместителем главного врача Детской республиканской клинической больницы.

rt-online.ru